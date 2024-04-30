وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية لمناقشة الاستعدادات بأعياد الربيع

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة استعدادات المديرية لاحتفالات أعياد الربيع، وخطة تطعيم المواطنين بالمكتب الدولي بديوان المديرية.

جاء ذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل وتحديثها، للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وتناول الإجتماع مناقشة خطة عمل إدارة مراقبة الأغذية، لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية، وخاصة محلات بيع الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ خلال هذه الفترة، وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف جهود جميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، لمتابعة الأسواق والمصانع لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما ناقش مع مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، إجراءات رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية السموم.

وناقش الدكتور هشام مسعود إجراءات حفظ الطعوم بسلسلة التبريد بالمديرية، وخطة تقديم الخدمات الصحية وتطعيم الحجاج والمعتمرين والمواطنين المسافرين للخارج بمكتب التطعيم الدولي بالمديرية، مؤكداً على متابعة توافر الأمصال واللقاحات المختلفة الخاصة بالسفر، والتي تشمل "الحمي الصفراء، والكوليرا، والملاريا، وشلل الأطفال السولك، والالتهاب السحائي الرباعي، والانفلونزا الموسمية".

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن المسافر للخارج يقوم بإحضار صورة شخصية وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وسداد الرسوم المحددة، ويتم تلقيه اللقاحات والأمصال الخاصة بالسفر للخارج، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمكتب الدولي، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين يومياً علي مستوي المحافظة لتلقي اللقاح.