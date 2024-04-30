رئيس «الإسكندرية للفيلم القصير»: المهرجان حلم وتحقق بنجاح خلال عشر دورات

أعرب المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذى تختتم دورته العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، عن سعادته بهذا النجاح والتفاعل الكبير من الجمهور ومحبى الأفلام القصيرة، قائلًا: «لا أصدق مرور 9 دورات من عمر المهرجان، وحاليًا نحتفل بالدورة العاشرة.. مهرجان الإسكندرية كان حلما كبيرا لى، وبالفعل تحقق الحلم ومع الدورة السابعة تحول إلى مهرجان دولى».

وقال رئيس مهرجان الإسكندرية،: «خضنا تحديا فقررنا الاستعانة بكليات اللغة والإعلام بجامعات الإسكندرية لترجمة الأفلام منعا لوجود فجوة بين الجمهور والأفلام»، وفى إطار حرص المهرجان على إقامة فعاليات فنية أساسية وموازية تخدم المجتمع المدنى بالإسكندرية، يقيم المهرجان ضمن فعالياته، فى دورته العاشرة، برنامج «سينما المكفوفين»، وأكد رئيس المهرجان، حرصه الدائم على تقديم الجديد والمميز للتواصل دائمًا مع المجتمع المدنى، من خلال الفعاليات والورش الفنية التى تقام جميعها بالمجان لأبناء مدينة الإسكندرية، وتعد الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الدورة خطوة إيجابية تتيح لنا الفرصة فى تقديم المزيد من الفرص لذوى الهمم من فعاليات موازية، كونهم جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا، ولهم الحق فى جميع المزايا التى يتمتع بها أى مواطن، وهو ما حرصت عليه جمعية دائرة الفن غير الهادفة للربح، والتى من أولوياتها تقديم جميع الفعاليات الفنية التى تخدم المجتمع المدنى.

وفى ذات الصدد، أكد محمد سعدون المدير الفنى للمهرجان، حرص الإدارة على أن تكون عروض الأفلام فى وسط البلد، حتى يصبح وسط الجمهور، سواء فى سينما مترو، أو فريال أو متحف الإسكندرية للفنون أو المتحف الرومانى».

وقال مونى محمود، المدير الفنى للمهرجان، إن «الإسكندرية للفيلم القصير» بدأ بـ٣ أفراد، و«أصبحنا بمرور الوقت ١٠٠، واليوم نحتفل بالدورة العاشرة، ولولا دعم جهات وأشخاص كثيرة لما خرج للنور بهذا الشكل»، موجهًا الشكر لكل المشاركين والداعمين للمهرجان طوال الـ 9 دورات الماضية.

وخلال فعاليات المهرجان، أثارت الفنانة سلوى محمد على، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب طريقة جلوسها أثناء إدارتها لـ «ماستر كلاس» للفنان سيد رجب، على هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وقالت الفنانة سلوى محمد على فى تصريحات صحفية، إن جلوسها على المقعد بهذه الطريقة جاء لعدة أسباب، من بينها أنها تقدم «ماستر كلاس» لفنان عُرف عنه أنه حكاء «حكواتى» أشبه بحكايات السيرة الهلالية وأبوزيد الهلالى التى يقوم بها عازف الربابة وهو «قاعد مربع على الدكة».

وأضافت سلوى محمد علي: «استعنت بطريقة تمثال الكاتب المصرى فى الجلوس، وبالتالى هناك حالة من الاتساق بين قعدة التربيع وموضوع الماستر كلاس، وكل مهرجان يكون له الهوية الخاصة به، ومن ثم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هويته تكمن فى بساطته، والسجادة الحمراء الخاصة به تتميز بالملابس البسيطة بعيدًا عن السواريه، قائلة: «احنا بتوع الأفلام القصيرة يعنى البساطة كلها».

ويشارك فى مهرجان الإسماعيلية عدد من الأفلام الدولية والعربية ومشاركين من كل الدول، وتنافس الأفلام فى 5 مسابقات لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهى مسابقة الروائى الدولى، مسابقة الوثائقى الدولى، مسابقة التحريك الدولية، ومسابقة الفيلم العربى، مسابقة أفلام الطلبة للمصريين.

وكرمت إدارة المهرجان كلا من المخرجة هالة جلال، والفنان سيد رجب الذى قامت بتسليمه التكريم الفنانة سلوى محمد على، وحرص «سيد» على توجيه الشكر لمهرجان الإسكندرية وجمهوره لتكريمه حيث يعتبر هذا التكريم غاليا جدا على قلبه، وفى نهاية الحفل تم عرض فيلم الافتتاح وهو فيلم «النداء الأخير - Last Call» من المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للدورة العاشرة، انطلفت من داخل أوبرا سيد درويش الذى تُقام فعالياته فى الفترة من 25 حتى اليوم الثلاثاء، وشهد الحفل حضورا كبيرا من جمهور الإسكندرية ومن السينمائيين والفنانين، ورانيا يوسف وأحمد مجدى ومحمد يوسف وحمزة العيلى، ورمزى العدل، والمخرجين عمر عبدالعزيز وهانى لاشين وصفى الدين محمود، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والمنتج جابى خورى، والمنتج زيد الكردى والسيناريست محمد الباسوسى.