استضافة علماء من الجامعات العالمية في كلية العلوم جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان استضافة عدد من العلماء وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم في كلية العلوم لتبادل الخبرات وإلقاء المحاضرات.

يأتي ذلك في إطار تفعيل التعاون الدولي العلمي وتبادل الخبرات بين كلية العلوم جامعة حلوان والمجتمع العلمي العالمي.

واستضافت كلية العلوم جامعة حلوان عددًا من العلماء وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات.

وعقدت ندوة تحليل بيانات شدة الشعاع لتحديد الجرعة الممتصة للمواد الصلبة للحزم الأيونية عالية الطاقة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي الحجري القائم بعمل عميد كلية العلوم، وبإشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس قسم الفيزياء.

حاضرت في الندوة الدكتورة Nelli Pukhaeva، الأستاذة بمختبر فيكسلروبالدين لفيزياء الطاقات العالية بالمعهد المشترك للأبحاث النووية في جمهورية روسيا الاتحادية.

وتمثلت محاور الندوة فى عرض اهم استخدامات الطاقة النووية السلمية والغير سليمة وايضا مفهوم الطاقة العليا ودورها فى اكتشاف عمر الأرض.

وناقشت الندوة شدة إشعاع الحزمة الايونية عالية الطاقة ومصادرها وأهميتها وايضا دراسة الجرعة الممتصة فى المواد الصلبة من الإشعاع لاستخدامها فى أقنعة الوقاية الإشعاعية.

أهمية تبادل الخبرات مع جامعة حلوان

وأشاد الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان، بأهمية هذه الفاعلية، مؤكدًا أن فكرة تبادل الخبرات والتعاون الدولي تعود بالنفع على أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما أكد على استضافة عدد أكبر من العلماء في الفترة القادمة.

