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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نتنياهو: بدأنا إجلاء الفلسطينيين من رفح الفلسطينية استعدادًا لعملية قريبة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إنهم بدأوا إجلاء الفلسطينيين من رفح الفلسطينية استعدادا لعملية قريبة هناك.

وأضاف: "احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة"، متابعا: "وقف الحرب غير وارد قبل القضاء على كتائب حماس في رفح الفلسطينية".

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وفي سياق متصل قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد على قطاع غزة، هذا العدوان الذي يشكل معاناة على الفلسطينيين، كما أننا نستمع لأصوات دوي لانفجارات القذائف المدفعية الإسرائيلية التي تنهال بشكل عنيف وقوي على المناطق الشرقية لمحافظة رفح.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طيران الاحتلال يشن غارات كثيفة تستهدف مخيم النصيرات وأراضي زراعية وسط غزة، لافتًا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف باتجاه المنطقة الشرقية لمخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة الزهراء.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بمهمة فصل القطاع شماله عن جنوبه، بالإضافة إلى مشاركة من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تشن عدد من الأحزمة النارية، وأيضًا الزوارق الحربية تطلق قذائفها باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة.

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