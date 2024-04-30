انطلاق منتدى الأعمال البيلاروسي المصري

انطلق منتدى الأعمال البيلاروسى - المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا.

وعقدت اليوم جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة.

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، أن الحكومة المصرية بذلت جهود كبيرة لتحسين مناه الاستثمار وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص. وأكد على منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر المحلى والأجنبي.

ومن جانبه دعا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لفتح خط طيران مباشر بين مصر وبيلاروسيا.

وعقد اليوم جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر.

كما عبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة.