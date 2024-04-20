حمد الله وبنزيما يقودان تشكيل إتحاد جدة المتوقع أمام الحزم الليلة
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة بنظيره الحزم مساء اليوم السبت علي إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .
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ومن المتوقع أن يخوض العميد المباراة بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع:فواز الصقور، حسن كادش، أحمد حجازي، مد الله العليان.
خط الوسط: جواو فيليبي جوتا، نجولو كانتي، روماينيو ، فرحة علي الشمراني.
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 16 نقطة.