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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمد الله وبنزيما يقودان تشكيل إتحاد جدة المتوقع أمام الحزم الليلة

حمد الله وبنزيما
حمد الله وبنزيما

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة بنظيره الحزم مساء اليوم السبت علي إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع:فواز الصقور، حسن كادش، أحمد حجازي، مد الله العليان.

خط الوسط: جواو فيليبي جوتا، نجولو كانتي، روماينيو ، فرحة علي الشمراني.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 16 نقطة.

 

 

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