أحمد حجازي أساسيًا بتشكيل اتحاد جدة أمام الشباب في الدوري السعودي

أعلن جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة. ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل الرسمي لـ اتحاد جدة أمام الشباب في الدوري السعودي

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور - سعد موسى - أحمد حجازي - حسن كادش.

خط الوسط: رومارينهو - فرحة الشهراني - مد الله العليان.

خط الهجوم: صالح العمري - فيليبي جوتا - طلال حاجي.



يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز العاشر برصيد 35 نقطة