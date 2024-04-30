محافظ القاهرة: استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، معرض التعليم الفنى وورش العمل "ابدع واصنع" بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر بمشاركة ٣٨ مدرسة صناعى.

الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار محافظ القاهرة خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية إلى أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا فى كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم.



شهد افتتاح المعرض د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

يذكر أن محافظة القاهرة أقامت حفلًا لتكريم ٤٢ طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة ، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير عليهم.



شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائبًا عن محافظ القاهرة، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والشيخ خالد صلاح الدين مدير مديرية الأوقاف، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم ، ود.سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم الدينية وتنمية الوازع الأخلاقي في نفوس أبنائنا وبناتنا ونشر المبادئ الصحيحة للدين الحنيف بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة، كركيزة أساسية في بناء الأجيال الشابة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن تزايد أعداد المتقدمين من مختلف الأعمار للمسابقة عامًا بعد عام، يعزز من جهودنا نحو نشر الأخلاق الكريمة بين الأجيال الجديدة بمختلف السبل في ضوء رؤية مصر 2030 ومن ذلك تشجيع روح التنافس الإيجابية بين النشء لحفظ القرآن الكريم لأن فضل القرآن الكريم على معلمه ومتعلمه وحافظه وقارئه في الدنيا والآخرة كما يتميز حافظ القرآن بالوعي الذاتي والالتزام تجاه حماية مجتمعه ورفعة وطنه.