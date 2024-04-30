تعليم الأقصر تكرم موجهي ورؤساء أقسام النجارة بالتعليم الفني

قام الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بتكريم موجهي ورؤساء أقسام النجارة بالتعليم الفني؛ وذلك لتميز أدائهم الملحوظ خلال الفترة المنقضية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر التكريم جمال عثمان مدير عام التعليم الفني، وعبد الوهاب محمد رئيس قسم النجارة بالمديرية.

وثمَّن خالد خلال اللقاء من دور التعليم الفني، والذي يتمثل في إخراج أيدي عاملة محترفة ومدربة للسوق المصرية، ومن جهة أخرى فهو يقدم منتجات بأسعار تنافسية.

وفي ختام لقاء تقدم قسم النجارة بدرع تذكارية لوكيل تعليم الأقصر تقديراً لجهوده في رعاية العملية التعليمية بشكل عام، ودعم التعليم الفني بشكل خاص تذليل الصعاب له.