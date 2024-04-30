مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجهد المصري لتهدئة الأوضاع في غزة لا يتوقف

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحركات العربية والإقليمية ودولية لدفع الأمور في تجاه إبرام اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، يهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة، ثم وقف إطلاق نار يستمر لمدة قد تمتد إلى 6 أسابيع، ثم تحقيق المرحلة الأهم وهي وقف إطلاق نار دائم.

الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا تحدثت عن تهدئة طويلة المدى

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا تحدثت عن تهدئة طويلة المدى، موضحا أنهم يتجنبون الحديث عن وقف إطلاق نار دائم، تصاحبه انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، كما تطلب حماس وكافة الدول العربية وعلى رأسهم مصر.

الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن الجهد المصري الدبلوماسي لا يتوقف، موضحا أن المباحثات مع مختلف الأطراف مستمرة تسعى إلى مزيد من المواقف الإيجابية بهدف حصول الشعب الفلسطيني على حقه، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، دور مصر في القضية الفلسطينية مستمر منذ عام 1948 حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ في العلوم السياسية، على أهمية اتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إذ جرى مناقشة آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.

وأضاف بدر الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الاتصال يعكس ضوء أهمية مصر ودورها في المنطقة، وما تبذله من جهود مكثفة لنزع فتيل الأزمات التي يعاني منها الإقليم، وبالأخص الأزمة المثارة في غزة منذ 7 أشهر.

التصعيد العسكري من جانب إسرائيل في غزة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا الاتصال يؤكد العلاقات الوثيقة والمتميزة التي يطلق عليها علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، موضحا أن التوقيت له دلالة حيث أن هذا الاتصال يأتي في فترة يجرى فيها التصعيد العسكري من جانب إسرائيل في غزة، وتهديد باجتياح رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر قامت بدور مهم، بهدف التقرب بين وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، وتبذل جهود مكثفة من أجل التواصل إلى الهدنة، وإدخال المساعدات.