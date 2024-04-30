أصحاب المخابز يتحدون الحكومة ويرفضون خفض أسعار الخبز

في تحد جديد لقرارات الحكومة، رفض أصحاب المخابز الافرنجية والسياحية بمحافظة الاسكندرية، خفض سعر رغيف الفينو، رغم انخفاض أسعار طن الدقيق من 25 ألف إلى 15 ألف جنيه، إلا أن التجار يحاولون الاستمرار في رفع الأسعار بحجة التعرض لخسائر فادحة لهم وإغلاق المخابز.

في البداية قال عبد المنعم محمد أحمد- صاحب مخبز-، إننا ليس معترضين على خفض سعر رغيف الفينو، ولكن يلزم على الحكومة أولًا أن تنظر إلى مشاكلنا والخسائر الفادحة التى سوف نتحملها فى حالة ان تطبيق القرار، قائلًا:" نحن اصحاب المخابز الافرنجية والسياحية المرخصة نعمل فى ظل ارتفاع مستمر فى اسعار مستلزمات الانتاج، والوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد تسبب فى غلق معظم المخابز والافلاس ، بخلاف مخابز الصينية التى تعمل بدون ترخيص وتتحكم فى سعر السوق".

وكشف أن سبب اعتراض اصحاب المخابز على خفض سعر رغيف الفينو، لإن الدقيق الخاص بالمخابز الافرنجى لم ينخفض، لافتًا إلى أن سعر الطن وصل 32 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الرغيف الحر بصرف حصة دقيق بسعر 8600 جنية للطن بالقرار 21 لسنة 2022 خبز فينو 80 جرام وكان سعر الرغيف جنية و الخبز مميز شامى 90 جم سعر الرغيف جنية باسعار مستلزمات الانتاج عام 2022 .

الا انه مع تحرير سعر الصرف حاليًا الدقيق وصل 16000 الف جنية للطن والمميز سعره 30 الف جنية للطن الذى يصلح للمخابز الافرنجية ومنتجاتها ، مع ارتفاع عناصر الانتاج الوقود بسعر تجارى زاد 20% والسكر اسعاره من 10 جنية وصل الان 47 جنية للكيلو ومعه زجاجة الزيت التى وصل سعرها من 9 جنية الى 70 جنية والخميرة الباكو من 8 جنية وصل الى 37 جنية ،ذلك بجانب زيادة سنوية للعماله والايجار وبخلاف التراخيص والصيانة ونقل الدقيق وزيادة الوقود كل ذلك من يحاسب عليه ؟

واشار اننا لكى نقف صف واحد وراء الحكومة نرى تسعير الخبز الفينو الافرنجى بواقع 80 جرام للرغيف بسعر جنية ونصف والخبز المميز الشامى بواقع 90 جرام للرغيف بسعر جنية ونصف مع تقرير حصة ثابتة للمخبز المرخص من الدقيق الفاخر 72% وحصة من السكر والزيت حتى يمكن التحكم فى ثبات سعر الرغيف بعيدا عن جشع التجار .

وطالب صلاح الخراشى -صاحب مخبز فينو- بمراعاة تعديل تكلفة إنتاج “الفينو” حتى لا يتسبب خسارة مالية فى المخابز، مؤكدًا أن التكلفة تعدل كل عام مالى او كلما اقتضت الحاجة، مشددًا على ضرورة تدخل وزارة التموين لحث المطاحن على تخفيض أسعار بيع الدقيق بأنواعه المختلفة لأصحاب المخابز، حتى يتسنى لهم إنتاج الخبز الفينو بالأسعار التي تم الإعلان عنها.

وأضاف أن هناك أنواعا من الخبز الفينو والسياحي يتم بيعه في السلاسل التجارية بأسعار مرتفعة، متسائلًا: لماذا لا يتم تحديد سعر البيع لتلك المنتجات أسوة بالمخابز السياحية والافرنجية؟.

وطالب صاحب مخبز آخر يدعي رمضان صابر، بتدخل الحكومة لحل الأزمة والاتفاق على سعر عادل للرغيف مع أصحاب المخابز من خلال شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أو أن نعيد تجربة انتاج فينو المدارس وتوزيعه على بطاقات التموين بجانب الخبز المدعم.

وبدوره أكد سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية خالد فكري، أن أسعار الدقيق تتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للطن في أرض المطحن، وذلك السعر غير شامل النقل للمخابز ونسبة الربحية للمخابز والتى تصل لنحو 500 جنيه للطن كنولون وأرباح، مضيفًا أن تكلفة رغيف الفينو أعلى من الخبز السياحي العادي نظرا لوجود مكونات أكبر تشمل السكر والزيوت والخميرة، بالإضافة إلى الفينو الأعلى جودة.

ولفت إلى أن سعر طن الدقيق الذي يستخدم في العيش الفينو أغلى من الدقيق العادي بالضعف حيث يصل لنحو 30 ألف جنيه في الأسواق مقابل دقيق الخبز السياحي والذي بلغ 16 ألف جنيه.

ضرورة التزام المخابز ‏بتسعيرة الخبز السياحي الجديدة

قال أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، إن وزارة التموبن شددت على ضرورة التزام المخابز ‏بتسعيرة الخبز السياحي الجديدة، تنفيذًا لقرار وزارة التموين. أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

ومن يخالف يتحمل العقوبة وهى عقوبتين رادعين للمخابز المخالفة، الأولى: السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا ‏تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، ‏علاوة على إغلاق المخبز ومصادرة الدقيق‎.

وأضاف في حالة تكرار المخبز المخالف للمرة الثالثة أو نقص الخبز بمقدار 16 إلى 13 جرام للرغيف الواحد سيتم وقف صرف حصة الدقيق المقررة له بنسبة تصل لـ10٪، بالإضافة إلى غلق المخبز لمدة شهر في حالة البيع بسعر أعلى، وثلاثة أشهر في حالة تعدي العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتحويل حصة الدقيق لأقرب مخبز له.

وأشار إلى قرار تحديد أسعار الخبز السياحي يأتي في ضوء انخفاض أسعار ‏طن الدقيق بشكل ملحوظ، بعدما تراوحت الأسعار الحالية بين 15 و16 ألف جنيه بعد أن كانت ‏‏29 ألف جنيه الفترة الماضية‎.