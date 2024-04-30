أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية 2024 .. يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام إلى معرفة الأسعار الخاصة بالحج للجمعيات الأهلية والسياحي.

أسعار حج الجمعيات الأهلية والقرعة

أسعار حج القرعة بعد إضافة سعر تذكرة الطيران 184 ألف جنيه.

مستويات حج الجمعيات الأهلية بعد إضافة سعر تذكرة الطيران

يبلغ سعر المستوى الأول 270 ألف جنيه.

يبلغ سعر المستوى الثاني 203 آلاف جنيه.

يبلغ سعر المستوى الثالث 186 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي 2024

صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا بسعر 450 ألف جنيه.

صف ثان من 250 مترًا إلى 1250 مترًا بسعر 390 ألف جنيه.

حج سياحي اقتصادي طيران بـ 260 ألف جنيه.

اقتصادي تحسين 5 نجوم بـ 230 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي البري

بلغ سعر الحج السياحي بمسافة تصل إلى 1750 مترًا بسعر 225 ألف جنيه.

بلغ سعر الحج السياحي بفنادق خمس نجوم يتيح صفًا مباشرًا على الحرم بمسافة تصل إلى 250 مترًا بسعر 195 ألف جنيه.

بلغ سعر الحج السياحي بفنادق تتراوح بين الأربع والخمس نجوم من بعد مسافة 250 مترًا وحتى 750 مترًا بسعر 191 ألف جنيه.