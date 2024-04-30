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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميتروفيتش ومالكوم يدعمان الهلال أمام الاتحاد

الهلال
الهلال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة من العيار الثقيل أمام اتحاد جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.

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بنزيما يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال


وكسفت جريدة “الرياضية” السعودية، أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، قرر ضم الثنائي مالكوم وألكساندر ميتروفيتش لقائمة الفريق لملاقاة الاتحاد اليوم الثلاثاء، بعدما تأكد جاهزيتهما الفنية والبدنية ومشاركتهما في التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت الصحيفة السعودية أن البرازيلي رينان لودي سوف تقرر غيابه عن الهلال ضد الاتحاد، بسبب معاناته من التهاب جلدي في أصابع القدم، التي تسببت في عدم استكماله مران الفريق الأزرق اليوم.
وكان البرازيلي مالكوم، قد غاب عن انتصار الهلال على الفتح بثلاثية مقابل هدف، الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري، بسبب آلام في العضلة الخلفية.
ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام الاتحاد في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب عبد الله الدولي.
 

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