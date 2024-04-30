تعرف على الحالة المرورية صباح اليوم الثلاثاء

شهدت الحالة المرورية في طرق وميادين إقليم القاهرة الكبرى سيولة كبيرة، وسط ظهور بعض الكثافات المُتفرقة وسط انتشار مُكثف لرجال المرور للتعامل مع أي طاريء.

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع





وشهد كوبري القبة ونفق العروبة ومحور 26 يوليو زحاماً مرورياً، بالإضافة إلى طريق الحرية وكورنيش النيل ومنطقة فيصل والهرم ومحور صفط.

كما شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم زحاماً بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة مثل كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو وكوبري الجلاء وكوبري الجامعة.

وشهدت الطرق الصحراوية والساحلية انتظاماً للحركة المرورية، وذلك في طرق الأسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة