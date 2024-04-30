أم مُجرمة تُسلم عقلها للشيطان.. ونهاية قاسية للابنة

سلمت أم شابة زمام عقلها للشيطان، فأصبحت تهيم على وجهها غير مُدركة خطورة ما تُقدم عليه بخُطى خبيثة.

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فقدت بطلة قصتنا الشريرة السيطرة على أفعالها، وتلاشت غريزة الأمومة بداخلها بعد أن أخضعها إبليس لجراحة استئصال في ليلة ظلماء لم يُنيرها ضياء البدر.

التطور الأحدث في القصة يأتيتا من ولاية إنديانا الأمريكية التي قضت المحكمة المختصة فيها بمُعاقبة الشابة تشاين هيل – 33 سنة بالسجن لمدة 30 سنة، وذلك بعد أن تسببت في وفاة ابنتها الرضيعة ذات الـ 18 شهراً في 2022.

وذكر تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية أن المُتهمة أدينت بتهمة الإهمال في التعامل مع الطفلة مُتسببةً في وفاتها، وذلك في واقعة وفاة الرضيعة إيليا بلامر في نوفمبر 2022.

وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على الشابة اليافعة في سبتمبر 2023 (بعد عام من وفاة الرضيعة)، وذلك بعد أن أثبتت فحوصات الطب الشرعي مُعاناة المجني عليها من آثار واضحة لسوء التغذية الأمر الذي كان ذو تأثير على حالة رأسها.

وأدلى الطبيب القائم بفحص الضحية بشهادته، وأكد أن الطفلة عانت من نزيفٍ في المُخ، وكسرٍ في عظمة الترقوة، فضلاً عن وجود كدمات في وجهها، وإصابات في رأسها.

المتهمة المُدانة

دافع إجرامي كاذب..وأقوال مُخجلة

البشع في القصة أن الأم المُجرمة لم تكتفي بما فعلته، ولم تذرف من عينيها دموع الندم على أفعالٍ يندى لها الجبين، بل واصلت طغيانها بالإدلاء بأقوالٍ أقل ما تُوصف بـ"المُخجلة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المُدانة قالت للمُحققين أثناء مُحاولة إسعاف ابنتها إنها تظن بأن رضيعتها ستكون الامتداد لجيفري دامر (قاتل مُتسلسل أمريكي شهير)، والذي عُرف عنه إزهاق روح 17 رجلاً على الأقل وتقطيع أجسادهم على مدار 13 سنة ابتداءً من عام 1978.

جيفري دامر - القاتل المُتسلسل

وقالت المُدانة أيضاً إنها تعتقد أن طفلتها ليست "طفلة رائعة"، وأن أمورها ليست على ما يُرام، على حد قولها.

وعند سؤال المُدانة عن سبب مُقارنتها ابنتها ذات الشهور الـ 18 شهراً بالقاتل المُتسلسل الشهير أجابت ساخرة وهي تضحك بإطلاق عبارة بذيئة.

الطفلة الضحية

خسارة أقرب المُقربين

وخسرت الأم الشابة المُدانة أقرب المُقربين بعد جريمتها التي تقشعر منها الأبدان، ونقل تقرير مجلة بيبول حديث والد الضحية أرون بلامر.

وقال الأب المكلوم :"أنا غاضب وحزين، وحاولت حتى إنهاء حياتي، لن تُتاح لي الفرصة أبداً لكي أكون أباً، الأمر يُثير اشمئزازي حد الكراهية".