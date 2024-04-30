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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مُدرب بايرن ميونخ يتوعد ريال مدريد: نجم الفريق سيهز الشباك ‏

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلق المُدرب الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، تصريحاً نارياً توعد فيه المنافس ريال مدريد قبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 

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ويلتقي الفريقان مساء اليوم على أرض ملعب أليانز ميونخ في جولة الذهاب، قبل أن يلتقيا في مدريد إياباً يوم 8 مايو. 

وقال توخيل، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إسبانيا، :"أنا لا أعرف سبب ذلك، ولكني أتوقع أن يُسجل سيرج جنابري هدفاً بالتأكيد".

وتابع :"نحن بحاجةٍ إلى الحظ أيضاً، والأمر يعتمد على التكتيكات والحظ، التكتيك يُمثل أداةً دائماً، هو مثل السيارة، ولكن نحن من نقوم بقيادتها".

وأضاف مُدرب البافاريين :"اللاعبون أيضاً لديهم أفكار مُحددة خلال المُباراة، وعليهم أن يشعروا بالحرية حتى يُعبروا عنها في أرض الملعب".

وأردف توخيل قائلاً :"الأمر يتطلب مزيجاً من الحظ ولحظات التوهج والجودة لإقصاء فريقٍ بقيمة ريال مدريد، وإذا عاندنا الحظ سنُعانده".

وتطرق توخيل لمُواجهاته السابقة ضد ريال مدريد قائلاً :"نحن لعبنا ضدهم حينما كُنت مُدرباً لتشيلسي وباريس سان جيرمان ودورتموند، وكريم بنزيما كان مفتاحهم في هذا الوقت، وكان ذو تأثير كبير".

وتابع :"الآن جود بيلينجهام يملك ذات التأثير، والنظام تغير بوجود فينيسيوس وكروس كلاعبين مُسيطرين".

وأكمل حديثه بالقول :"مهمة اللعب ضد ريال مدريد تتعلق بتوافر اللاعبين بشكل كافي في الأمام، وتتعلق أيضاً بالاستعداد في الدفاع، من المُهم دائماً إيجاد التوازن".

ويسعى توخيل ورجاله لتعويض إخفاق خسارة لقب الدوري الألماني هذا الموسم لصالح باير ليفركوزن بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

 

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