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الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اليوم.. استكمال مُحاكمة مُتهمٍ بدهس فتاة التجمع ‏

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة مُتهمٍ بدهس فتاة في التجمع الخامس.

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كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل الخطأ بدهس فتاة بسيارته في الطريق العام بالتجمع الخامس.

وبدأت الواقعة بتعرض فتاة لحادث خلال سيرها في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابتها بتزيفٍ حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

وجاء ذلك  بعد أن اصطدمت بها سيارة يقودها شاب يدعى عبد الله.أ - 18 عامًا، خلال قيامه بسباق مع صديق له على الطريق السريع بحي التجمع الخامس.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالمؤبد غيابياً لإدانته بالإتجار في المخدرات بالقطامية.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. 

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.

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