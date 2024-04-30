لاعب طائرة الأهلي: التتويج بكأس مصر يمثل تحديًا كبيرًا
قال محمد عسران، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك كان بمثابة تحد لجميع عناصر الفريق بعد إخفاق الموسم الماضي، وإن اللاعبين كانت لديهم رغبة قوية في الفوز باللقب.
وأشار عسران إلى أن الفريق في بداية الموسم تعاهد على الفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل التمسك بشخصية الأهلي التي قادت لتحقيق الرباعية.
وأكد عسران أن الفريق واجه صعوبات في الاستعداد للبطولة بسبب ضيق الوقت بعد التتويج بالبطولة الإفريقية قبل ثلاثة أيام فقط، ولكن جماهير الأهلي كانت حافزًا كبيرًا للجميع من أجل استعادة الكأس واستكمال مشوار البطولات.