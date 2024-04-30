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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: لم أتوقع فوز الزمالك بثلاثية في غانا

الزمالك
الزمالك

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه كان يخشى خروج الزمالك أمام دريمز الغاني، وصعوده لنهائي الكونفدرالية سوف يفرق كثيرا في مسيرة الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن صعود النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي، كان متوقعًا وحقق الفريق انتصار كبير في استاد القاهرة الدولي.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لم أكن أتوقع فوز الزمالك بثلاثية نظيفة في غانا، والفريق كان بحاجة للتأهل للنهائي من أجل البناء للمستقبل، والأهلي أصبح معتاد على الوصول للنهائي القاري وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "وسام أبوعلي مهاجم رائع جدًا، والهدف الذي سجله يثبت بأنه رأس حربة مميز، بعد كرة عرضية من معلول الذي تلقى تمريرة من إمام عاشور، والهدف الذي سجله يستحق الإشادة بسبب الحركة والسرعة في استقبال الكرة، وهو من المميزين في التحركات جيدًا ومن الممكن أن يصنع تاريخًا في القلعة الحمراء".

وأكمل: "سامسون لا يصلح أن يكون مهاجم الزمالك، رغم مشاركاته الأخيرة مع جوميز في الفريق، والأهلي لا يتعاقد مع مهاجمين أفارقة مميزين كثيرين لكن من يظهر بشكل جيد يستمر لعدة سنوات مثل فلافيو وفيلكس وغيرهم".

وزاد: "كهربا لن يتم الاعتماد عليه أساسيا خلال الفترة المقبلة، ووسام أبوعلي سوف يقود الهجوم خلال الفترة المقبلة بعدما تألق مؤخرا، لأن تألق وسام سيؤثر على مشاركة كهربا".

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