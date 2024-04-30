ناقد رياضي: فوز الزمالك في غانا أنقذ النادي من أزمات كثيرة

أكد الناقد الرياضي بليغ ابو عايد، أن هدف وسام أبو علي مهاجم الأهلي في شباك مازيمبي الكونغولي من أفضل الأهداف التي سجلت في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "سامسون اكينولا مهاجم الزمالك كان خارج الحسابات تماما، لكن منذ بداية الموسم وهو يحاول تقديم أقصى جهد، وعندما يشارك في المباريات يحاول تسجيل الأهداف".

وأضاف: "الزمالك حقق نتيجة جيدة على دريمز، ولم يسبق أن فاز أي نادي مصري على فريق غاني بثلاثية نظيفة، في ملعب الخصم ووسط جماهيره".

وواصل: "الزمالك تجاوز بركان صعب للغاية، بعدما فاز على دريمز الغاني، خصوصا في ظل تدهور نتائج العاب الصالات، وحال الخروج من دريمز كان الوضع سيكون كارثي، والفوز في غانا أنقذ النادي من أزمات كثيرة".

وتابع: "موضوع الغرامات المالية سيؤثر على نادي الزمالك كثيرا، ولكن لدي ثقة كبيرة في قدرة الفريق على تجاوز الصعوبات وتحقيق الكونفدرالية، ولا يجب الانشغال بما يتردد عن فوزي لقجع وتدخلاته من أجل نهضة بركان، والزمالك سبق وتوج باللقب على حساب الفريق المغربي".

الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

وحجز نادي الزمالك مقعده في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تخطيه عقبة دريمز الغاني، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا نهضة بركان المغربي في النهائي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتى نهائى الكونفدرالية، أمام نهضة بركان، حيث تقرر إقامة الذهاب يوم الأحد (12 مايو) في المغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد (19 مايو) بالقاهرة.