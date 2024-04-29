زفاف أسطوري في حضن الأهرامات.. وزاهي حواس يكشف التفاصيل

احتفل الملياردير الهندي أنكور جاين بزفافه على المصارعة السابقة في WWE ومؤسسة إيريكا هاموند، بسفح الأهرامات بالجيزة يوم الجمعة الماضي، بمظاهر احتفالية ضخمة من أمام الأهرامات وقصر محمد علي، وحضره العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين في المجتمع الأوربي والمصري.



وضمت قائمة ضيوف حفل زفاف الملياردير الأمريكي 130 شخصًا، بينهم عدد من المشاهير أبرزهم الممثل والمغني الأمريكي لانس باس وزوجه مايكل تورشين، والمغني الشهير روبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، ومستثمر «Shark Tank» كيفن أوليري وزوجته ليندا، والمؤثرة سيرينا كيريجان، والعديد من السياسيين، ورجال الأعمال البارزين.

وفاجأ المغني روبين ثيك الضيوف بأداء مميز، بينما قدم لانس باس عرضًا مرتجلًا بعنوان «وداعًا، وداعًا، وداعًا» بعد عرض مذهل للألعاب النارية فوق الأهرامات.

وحرص الملياردير الهندي على توثيق حفل الزفاف ببعض الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها عبر صفحته على إنستجرام، واعتبرها الناشطون فكرة ترويجية رائعة للسياحة في مصر، إذ وجه «أنكور» الشكر لكل من شارك في الاحتفال، كما اختص بالذكر عالم الأثار المصري الشهير زاهي حواس.



بينما روى زاهي حواس، خلال تصريحاته ببرنامج " على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة " صدى البلد"،تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري في الأهرامات للملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء، قائلا: الحفل كان على مدار 4 أيام بينها حفلة عند تمثال رمسيس الثاني وتم تنظيم حفل عشاء أسطوري، مستطردا أنه تم تنظيم حفل عند أبو الهول وقصر محمد علي والحفل الأخير كان في جزيرة الذهب.

وأوضح حواس أن الملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء حضرا إلى مصر على متن طائرة خاصة من شركة مصر للطيران قادمين من جنوب أفريقيا التي زارها في رحلة سفاري.



وواصل حواس أن تكلفة إيجار المنطقة عند تمثال رمسيس الثاني تبلغ 200 ألف دولار، والعروسان تكلما عن قصة الحب بينهما وأبلغهم بأن خوفو وخفرع ومنكاورع يبعثون التحية، لافتا إلى أن العريس أنفق خلال زيارته إلى مصر في حفل الزفاف الذي أقيم على مدار 4 أيام 3 ملايين دولار، ونقلت رسالة إيجابية عن الأمن والأمان في مصر ولم يتعرضا لإشكال واحد بل وجدا مساعدة من المؤسسات المصرية.



واستطرد أن رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي والد العريس أنكور زار مصر قبل 15 عاما ومعه 3 أولاد بينهم أنكور الذي أقام حفل زفافه في مصر خلال الساعات الماضية.