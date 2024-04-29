بيضغطوا عليه.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن رحيل محمد صلاح من ليفربول (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى،على أنباء انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي إلى الدوري السعودي.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية“صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين “البعض في ليفربول بيحاولوا إثارة أزمة مع محمد صلاح حتى يترك النادي من أجل 150 مليون دولار من الدوري السعودي”، معلقا “جايز يكون في ضغط على صلاح حاليا”.

أزمة محمد صلاح مع يورجن كلوب مدرب ليفربول ضمن الضغوط

وتابع الإعلامي أحمد موسى، “بيضغطوا على صلاح علشان يمشي دلوقتي من الدروي الإنجليزي ويتم بيعه بأموال طائلة من أجل الاستفادة وشراء لاعبين آخرين، وأزمة محمد صلاح مع يورجن كلوب مدرب ليفربول ضمن الضغوط، ومحمد صلاح مستمر مع ليفربول، وعقده مستمر مع الفريق الإنجليزي”.

ونشبت مشادة بين محمد صلاح وكلوب لحظة دخوله بديلا في مواجهة ليفربول ووست هام التي انتهت بالتعاد، وعلق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول: "لا يمكنني أن اقول ما قيل بيني وبين مو صلاح".

وتابع: "بالفعل، لقد تحدثنا عن ذلك في غرفة الملابس، لكن لا يمكنني أن أتحدث ما حدث بيننا على خط التماس أمام وست هام".

وكانت مواجهة وست هام أمام ليفربول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات البريميرليج، حيث ابتعد الريدز عن سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يأتي اَرسنال على رأس الترتيب بـ 77 نقطة، ومانشستر سيتي وصيفًا بـ 76 نقطة.