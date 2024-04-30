جفاف الجلد.. علاجات منزلية بسيطة للبشرة الجافة

يحدث جفاف الجلد عندما يتعطل التنظيم الطبيعي للزيوت والرطوبة في الجلد، يصبح خشنًا وهشًا، وقد تتشكل عليه الشقوق والأكزيما، ويعاني كبار السن بشكل خاص من جفاف الجلد لأن الجلد ينتج رطوبة أقل مع تقدمنا ​​في العمر، لكن العوامل الخارجية مثل البرد وسوء التغذية والمرض يمكن أن تؤدي أيضًا إلى جفاف الجلد.

العوامل البيولوجية

مع تقدم العمر، يتناقص محتوى رطوبة الجلد بالإضافة إلى ذلك، مع تقدم العمر، يحتفظ الجلد برطوبة أقل، وتنتج الغدد العرقية كمية أقل من العرق ويؤثر الاستعداد الوراثي أيضًا على مظهر الجلد - لذلك يكون الجلد الجاف أحيانًا وراثيًا "المرض" ، يقول طبيب الأمراض الجلدية جيجوري جولدين خاصة لـ MedicForum.

الرعاية المناسبة للبشرة الجافة

قد يصف طبيب الأمراض الجلدية أدوية الكورتيزون أو يوصي بمنتجات العناية بالبشرة المرطبة المصممة خصيصًا لنوع بشرتك.

وسيعالج أيضًا الحالات الكامنة المحتملة مثل التهاب الجلد العصبي أو مرض السكري وفقًا لذلك. ولكن هناك أيضًا بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لمكافحة جفاف الجلد.

من المهم غسل البشرة الجافة فقط بمنتجات لطيفة ومحايدة لدرجة الحموضة وخالية من العطور تجنب استخدام مساحيق الوجه التي تحتوي على الكحول، لأنها يمكن أن تجفف بشرتك بشكل أكبر ضعي الكريم دائمًا على بشرتك بعد الاستحمام لتجديدها. الرطوبة المفقودة.

أفضل طريقة للحفاظ على مرونة المناطق الجافة والخشنة من الجلد بشكل خاص هي استخدام الكريمات الدهنية الخالية من الماء في الشتاء، يمكنك حماية وجهك من الجفاف باستخدام كريم مرطب للوجه بالنسبة للشفاه، فإن أعواد العناية بزيت الجوجوبا أو شمع العسل أو شمع النخيل مناسبة للمشي لمسافات طويلة أو ممارسة الرياضات الشتوية، يوصى باستخدام عصا العناية المزودة بفلتر للأشعة فوق البنفسجية.

نصائح النظام الغذائي للبشرة الصحية

إن تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد أيضًا في حماية البشرة الجافة تزود الفواكه والخضروات الطازجة الخلايا بالمعادن والفيتامينات المهمة.

اشرب كمية كافية، ويفضل الماء أو الفاكهة أو شاي الأعشاب. ومع ذلك، تجنب الكحول والتدخين إن أمكن، لأن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى جفاف الجلد.

العلاجات المنزلية للبشرة الجافة

يلجأ الكثير من الناس إلى العلاجات المنزلية للبشرة الجافة، ويمكن أن يساعد زيت جوز الهند وزيت اللوز والصبار والأفوكادو وزيت الزيتون والعسل وعصير الجزر والطين العلاجي على ترطيب البشرة الجافة وجعلها مرنة مرة أخرى.

والنشاط البدني المكثف في الهواء الطلق يعزز الدورة الدموية في الجلد ويمنع الجفاف ولكن تجنب أشعة الشمس المباشرة المتكررة. لحماية بشرتك من الهواء الجاف والساخن في الشتاء، يمكنك استخدام أجهزة الترطيب أو وضع أوعية من الماء في غرفتك.

إذا كنت تعاني من جفاف الجلد لفترة طويلة ولا تزول الأعراض بالرغم من العلاج، عليك استشارة الطبيب. وينطبق هذا أيضًا إذا أصبحت بشرتك جافة أو متقشرة فجأة، مما يسبب بقعًا جافة من الجلد.