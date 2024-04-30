ضبط منتجات ألبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بالتعاون مع إدارة تموين سنورس.

خلال ذلك شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس والإدارة التموينية، حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية وتجار التموين بدائرة الإدارة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط 200 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من منتجات الألبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المحال التجارية بمركز سنورس، بالإضافة إلى ضبط عدد 4 شكائر دقيق بلدى وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 200 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية قام صاحب أحد المخابز بتجميعه تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بنطاق الإدارة.

وقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية والمحال التجارية للتأكد من إلتزام التجار بتخفيض الأسعار، ووضع قوائم الأسعار في مكان ظاهر للمستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.