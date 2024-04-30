حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد.. الأسعار انخفضت والمبادرة حققت أهدافها (فيديو)

أكد محمد غريب، عضو حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، نجاج حملة المقاطعة، بعد أن حققت هدفها في خفض الأسعار التي وصلت لأرقام مبالغ فيها، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك انخفضت نحو 10%، ووصل سعرها إلى 50 جنيها.

وقال محمد غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الإثنين، إن سعر كيلو سمك البوري، أصبح سعره خلال الأيام الماضية 180 بعد أن وصل سعره 250 جنيها قبل المقاطعة.

تخفيض أسعار الأسماك من 30 إلى 35%

وتابع عضو حملة مقاطعة الأسماك في بورسغيد، أنه بعد مرور أسبوع سيتم تخفيض أسعار الأسماك من 30 إلى 35%، بعد أن سجلت انخفاضات اليوم وصلت إلى 10%.

وعقدت الغرفة التجارية ببورسعيد اجتماعا استمر لقرابة 4 ساعات متصلة، وذلك لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من حملة مقاطعة الأسماك.

فى البداية رحب محمد سعدة رئيس الغرفة خلال كلمته في بداية الاجتماع بالحضور، مشيدا بالمظهر الحضاري لمبادرة أبناء بورسعيد الشعبية الوطنية الحضارية لمقاطعة الأسماك، مؤكدا على أن الغرفة تحترم المستهلك البورسعيدي وفي نفس الوقت تراعي مصلحة التجار.

وأعلن أن الغرفة ستواصل متابعة الموضوع مع عمل جلسات واتصالات وجولات مستمرة، ومؤكدا على أن هذا هو الاجتماع الأول ولن يكون الأخير، وإن الغرفة بابها مفتوح لتجار بورسعيد وأبنائها في أي وقت.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة قيام مديرية التموين وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان أسعار المنتجات بشكل يومي لإمكانية مراقبة الأسواق، لافتا إلى استمرار عمل غرفة عمليات الغرفة لمتابعة أسعار كافة السلع.

وأشاد الحضور، خلال الاجتماع، بمبادرة أبناء بورسعيد التي نالت إشادة الجميع، وأنتقلت من أرض بورسعيد إلى قرابة 14 محافظة أخرى، وأصبحت حديث وسائل الإعلام المختلفة، كما انضم إليها شريحة عريضة من تجار الأسماك ببورسعيد الذين أغلقوا محالهم التجارية دعما وتأييدا للمبادرة لحين خفض الأسعار.

وعرض جميع المشاركين بالاجتماع آرائهم حول الوضع الحالي لأسعار الأسماك، وأسباب ارتفاعها، ومقترحاتهم بشأن حلول لخفض أسعارها، متفقين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتجار على حد سواء.

تحدث أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد حول عدد من المشاكل التي تؤثر سلبياً على ارتفاع الأسعار.