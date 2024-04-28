حملة مقاطعة الأسماك: الاتفاق على خفض الأسعار 35% (فيديو)

قال محمد غريب، أحد أعضاء حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، إنأنهم توصلوا إلى أنه اعتبارا من صباح الغد سيتم تخفيض أسعار الأسماك بنسبة 10%، وبعد مرور أسبوع سيتم تخفيض أسعار الأسماك من 30 إلى 35%.

اجتماع لمناقشة تداعيات حملة مقاطعة الأسماك

وأشار عضو حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى أن الغرفة التجارية في بورسعيد دعت لعقد اجتماع لمناقشة تداعيات حملة مقاطعة الأسماك ووضع الحل المناسب.

وأضاف أحد أعضاء حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، «سعر الأسماك هينزل من بكرة الصبح 10% تمهيدا لخفض الأسعار مرة أخرى بعد أسبوع".

عقدت الغرفة التجارية ببورسعيد اجتماعا اليوم الأحد استمر لقرابة 4 ساعات متصلة، وذلك لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من حملة مقاطعة الأسماك.

فى البداية رحب محمد سعدة رئيس الغرفة خلال كلمته في بداية الاجتماع بالحضور، مشيدا بالمظهر الحضاري لمبادرة أبناء بورسعيد الشعبية الوطنية الحضارية لمقاطعة الأسماك، ومؤكدا على أن الغرفة تحترم المستهلك البورسعيدي وفي نفس الوقت تراعي مصلحة التجار.

وأعلن أن الغرفة ستواصل متابعة الموضوع مع عمل جلسات واتصالات وجولات مستمرة، ومؤكدا على أن هذا هو الاجتماع الأول ولن يكون الأخير، وإن الغرفة بابها مفتوح لتجار بورسعيد وأبنائها في أي وقت.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة قيام مديرية التموين وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان أسعار المنتجات بشكل يومي لإمكانية مراقبة الأسواق، لافتا إلى استمرار عمل غرفة عمليات الغرفة لمتابعة أسعار كافة السلع.

وأشاد الحضور، خلال الاجتماع، بمبادرة أبناء بورسعيد التي نالت إشادة الجميع، وأنتقلت من أرض بورسعيد إلى قرابة 14 محافظة أخرى، وأصبحت حديث وسائل الإعلام المختلفة، كما انضم إليها شريحة عريضة من تجار الأسماك ببورسعيد الذين أغلقوا محالهم التجارية دعما وتأييدا للمبادرة لحين خفض الأسعار.

وعرض جميع المشاركين بالاجتماع آرائهم حول الوضع الحالي لأسعار الأسماك، وأسباب ارتفاعها، ومقترحاتهم بشأن حلول لخفض أسعارها، متفقين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتجار على حد سواء.

تحدث أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد حول عدد من المشاكل التي تؤثر سلبياً على ارتفاع الأسعار.