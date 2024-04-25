خليها تعفن.. مقاطعة الأسماك تصيب أسواق العاصمة وانخفاض الأسعار بنسبة 30%

حالة من الركود تشهدها أسواق الأسماك في القاهرة والجيزة بعد حملات المقاطعة الكبيرة للأسماك في بورسعيد ودمياط والإسكندرية والتي أدت إلى تراجع الأسعار بشكل كبير وملحوظ الأمر الذي جعل الأسماك تنخفض بنسبة 30% في أسواق القاهرة والجيزة.

جاء ذلك بعد مبادرة لمقاطعة الأسماك في عدد محافظات بورسعيد ودمياط والإسكندرية تحت شعار "خليه يعفن"، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسماك بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو السمك إلى 250 جنيهًا، وسعر السردين إلى 150 جنيهًا، وسعر الجمبري الجامبو إلى ألف جنيه فتم إطلاق هذه المبادرة ونجحت في خفض الأسعار بصورة كبيرة وبعد هذه النتائج قرر منسقوا المبادرة مدها إلى بعد أعياد شم بالنسيم بدلًا أن كانت لمدة أسبوع.

جولة تفقدية في بعض أسواق ومحال الأسماك

أجرت الوفد جولة تفقدية في بعض أسواق ومحال الأسماك فقال أحد بائعي الأسماك في منطقة الدقي بأن مقاطعة الأسماك التي حدثت في بورسعيد ودمياط أصابت القاهرة أيضًا وبدئت الأسعار تنخفض بنسبة 30% فكيلو السمك البلطي أصبح بـ 70 جنيه بدلًا من 100 جنيه وكيلو السمك البوري أصبح بـ 180 جنيه بعد أن وصل سعر الكيلو لـ 260 جنيه.

وأشار البائع بأنه بالرغم من شبه توقف حالة البيع والشراء في الأسماك ولكنه سعيد بهذه المبادرة قائلًا... "أنا هكون مبسوط لما الأسعار تنزل بدل ما الزبون ياخد كيلوا ياخد 3 كيلوا وفي ناس مبتشتريش خالص أول ما السعر ينزل هيرجعوا يشتروا تاني أنا مبسوط من الدمايطة والبورسعيدية ياريت نعمل كده مع أي سلعة تغلى علشان نحارب بإيدينا جشع التجار وغلاء الأسعار".

وفي أحد الأسواق بالمرج بالقاهرة قال صاحب محل أسماك بأن الشراء قل بنسبة كبيرة تصل لـ 60% بعد انتشار مقاطعة الدمايطة والبورسعيدية للأسماك على الفيس بوك قائلًا... "الناس هنا قلدوا بتوع دمياط وبورسعيد والأسعار بدأت تنزل والمقاطعة جابت نتيجة سعر الجمبري الوسط بعد ما وصل لـ 380 جنيه دي الوقت الجمبري الوسط بـ 260 جنيه والبلطي وصل لـ 65 جنيه والماكريل المجمد الكيلو دي الوقت بـ 115 جنيه بعد ما وصل 150 جنيه".

وأنهى كلامه إن المقاطعة أثرت على حركة البيع بشكل كبير جدًا قائلًا.. "أول ما الأسعار هتنزل الناس هترجع تشتري زي الأول وأكتر ودا اللي مخلينا بنشجع على المقاطعة علشان كده بدل ما كنت بطلب بالـ 300 كيلو بلطي دي الوقت بطلب 100 بس وطبعًا دا بيسبب فائض كتير في السمك فالتجار والموزعين هيضطروا انهم يرخصوا الأسعار عشان عجلة البيع والشراء ترجع من تاني".