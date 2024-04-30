الوفد بالفيوم يكرم رئيس لجنة المرأة ويناقش ظاهرة التوك توك وأداء أجهزة التموين

عقدت هيئة المكتب لجنة حزب الوفد بالفيوم ورؤساء اللجان اجتماعا مساء الاثنين برئاسة الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا للحزب وابراهيم عبد الباقى صالح السكرتير العام للجنة وعضو الهيئة العليا للحزب .

تم خلال الاجتماع تكريم الدكتورة حنان خليل رئيس لجنة المراة بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة. وقد اشاد الجميع بهذا الإنجاز وانه اعطي صورة مشرفة لحزب الوفد بالفيوم وتمنوا لها دوام التوفيق والنجاح وفي هذا الإطار فقد قام الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ بتهنئة رئيس لجنة المرأة وفوض الدكتور صابر عطا والأستاذ ابراهيم عبد الباقي لتسليمها درع تهنئة باسمه >

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الأوضاع التنظيمية للجان اطسا وابشواي وبندر الفيوم وتم الاتفاق على أن الأداء لا يرقي للمستوى المطلوب وضرورة إعادة هيكلة تلك اللجان لضخ دماء جديدة تستطيع إضافة المزيد من النشاط لتلك اللجان كما تم مناقشة اداء اجهزة التموين فى المحافظة و التقصير الواضح في الرقابة والمتابعة وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على مصالح الناس والخدمات المقدمة لهم وخاصة في الرقابة على اللحوم ومقاومة ظاهرة الذبح خارج السلخانة والرقابة على المخابز العادية والسياحية وضرورة التزامها بالتسعيرة و الأوزان الصادرة عن الوزارة ومناقشة ظاهرة التوك توك التي أصبحت احد اهم صور الانفلات وغياب الانضباط في الشارع الفيومي خاصة وانه أصبح مرتبطا بكل صور الجريمة المجتمعية وعدم القدرة على تمييز أصحابها بسبب غياب الترخيص او حتى الترقيم.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عطالله نائب رئيس جامعة الفيوم السابق وعضو الحزب والدكتور احمد برعى المتحدث الاعلامى للحزب بالفيوم ومحمد مختار نقيب المحامين الاسبق وامانى الشريف نواب رئيس اللجنة والدكتور ربيع السيسى رئيس لجنة الوفد بمركز طاميه وعبد الله حمد رئيس لجنة الوفد بمركز سنورس واحمد عبد الهادى رئيس لجنة الوفد بمركز اطسا وعاطف دهشان رئيس لجنة الوفد فى مركز يوسف الصديق والدكتورة حنان خليل رئيس لجنة المراة والدكتور وليد عبد القوى رئيس لجنة الصحة وميشيل ميلاد السكرتير المساعد للجنة الوفد بالفيوم .

التفاعل مع مشاكل المواطنين

وقد اكد الدكتور خالد عطالله نائب رئيس جامعة الفيوم السابق وعضو الحزب على اهمية قيام كوادر الحزب في كل المراكز بالاقتراب من المواطنين والتفاعل مع مشاكلهم العامة والخاصة .

بينما تحدث محمد مختار نائب رئيس اللجنة على اهمية الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال التواجد فى الشارع والانتشار التنظيمي الجيد من خلال كوادر وعناصر لها مصداقية لدي الناس .

كما تحدث عبد الله حمد رئيس لجنة الوفد فى سنورس عن عدد من الخدمات التى قامت بها لجنة الحزب بالمركز ومنها حل مشكلة مياة الرى لمساحة 400 فدان على البحر الواطى فى سنورس والحصول على موافقات برفع اعمدة الضغط العالى تمر فوق خمس قرى بتكلفة تصل الى خمسة ملايين جنيه .ومن خلال تعاون ومعاونة من النائب رفعت سعيد ضاوي ومسئولي الكهرباء بالمركز .

واشار الدكتور احمد برعى نائب رئيس اللجنة ان ظاهرة التوك توك اصبحت لا تطاق وان عددا كبيرا من الجرائم أصبح له علاقة بها وضرب مثلا بان الدراسات اشارت الى ان مدينة سنورس طاقتها الاستيعابية تتراوح بين ثلاثمائة الي خمسمائة توك توك في حين يتواجد بها 20 الف مركبة مما يجعل الكثافة المرورية فى المدينة كبيرة جدا .

وفي نهاية الاجتماع تقرر تكليف لجان الحزب بالمراكز بالطلب الي رئيس كل مركز وكذلك مديري إدارات التموين بضرورة زيادة المراقبة والمتابعة لتحقيق أداء افضل فيما يتعلق ب اللحوم والمجازر والسلع التموينية و المخابز.

كما تقرر ارسال مذكرة الى الدكتور احمد الانصارى محافظ بضرورة السماح للوحدات المحلية بإجراء عملية ترقيم لمركبات التوك توك من خلال ملف لكل مركبة حتى يمكن التعرف على اي مركبة ترتكب مخالفة حتى يمكن محاسبة قائدها كما ينبغي تفعيل القرار السابق بمنع سير التوكتوك على الطرق السريعة حيث أن هذا القرار لا اثر له على أرض الواقع ووجود هذه المركبة على الطرق السريعة ينقل خطورة مؤكدة ويتسبب في العديد من الحوادث.

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