نهضة بركان: مستعدون لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. وهذا موقف العرجون

أكد الكتابي حسين، المتحدث باسم نادي نهضة بركان المغربي أن فريقه مستعد لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك.

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وقال الكتابي حسين في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستعدون للدور النهائي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسنلعب بمبادئ كرة القدم وهي التسامح والروح الرياضية".

وأضاف: "الحديث عن مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية سابق لأوانه.. الفريق سيحصل على راحة في الأيام القادمة، قبل استعداداته للمباريات القادمة".

وتابع: "سنخوض مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بالهدف الأسمى وهو تحقيق اللقب، حتى وإن كانت مباراة الإياب في القاهرة أمام الزمالك".

وأكمل: "عمر العرجون موقوف لمباراة واحدة وهي المواجهة التي لم تلعب أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بسبب إدخال أمور خارجية بعيدة عن كرة القدم".

وواصل: "ليست لدينا أزمة في نهائي كأس الكونفدرالية إن شارك العرجون أو لا، فالفريق لا يقف على أي لاعب، والجهاز الفني لديه الحلول".

وأتم الكتابي حسين تصريحاته قائلًا: "نحن في نهضة بركان نريد فقط تطوير كرة القدم في بلادنا، ومعين الشعباني، المدير الفني على دراية بالكرة المصرية، وإن لم يكن على دراية فهذا لن ينقص من إمكانياته".