ناصر منسي: الكونفدرالية بوابة الزمالك لاستعادة الثقة

أشاد ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك بانتصار الأبيض على حساب دربمز الغاني بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،"لاعبو الزمالك رجالة وأشكر زملائي على الأداء والانتصار بالأمس"

وتابع :"جمهور الزمالك الأعظم والأفضل في إفريقيا وهنجيب بطولة إفريقيا ليهم".

وأكمل :"بنموت نفسنا في كل مباراة وفي كل كرة والروح بيننا عالية أوي وهذا سر الانتصار".

وأضاف :"مش هتفرق مين يشارك وأنا بحترم وجهة نظر جوميز سواء لعبت أو لا".

وواصل :"حمزة المثلوثي وعمر جابر قدما مستوى رائع بالأمس".