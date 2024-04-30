ناصر منسي: الكونفدرالية بوابة الزمالك لاستعادة الثقة
أشاد ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك بانتصار الأبيض على حساب دربمز الغاني بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية.
وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،"لاعبو الزمالك رجالة وأشكر زملائي على الأداء والانتصار بالأمس"
وتابع :"جمهور الزمالك الأعظم والأفضل في إفريقيا وهنجيب بطولة إفريقيا ليهم".
وأكمل :"بنموت نفسنا في كل مباراة وفي كل كرة والروح بيننا عالية أوي وهذا سر الانتصار".
وأضاف :"مش هتفرق مين يشارك وأنا بحترم وجهة نظر جوميز سواء لعبت أو لا".
وواصل :"حمزة المثلوثي وعمر جابر قدما مستوى رائع بالأمس".