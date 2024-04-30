جمال: الإسماعيلي يخشى من تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي

أعرب محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من تخوفه من تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" نادي الإسماعيلي يثق في كل الحكام المصريين وداعم لهم بشكل كبير ولكن مجلس إدارة النادي لديه تخوف من تعيين محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز ".

وتابع:"مجلس الإسماعيلي أنهى مستحقات العديد من لاعبيه القدامى وتم رفع القيد وهو أمر يحسب لمجلس الإدارة ".

جمال: العفو عن الرباعي المجمد في الإسماعيلي سيمثل قوة كبيرة للفريق أمام الأهلي

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن مباراة فريق الإسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز تعد قمة خاصة مهما كانت ظروف الفريقين بجدول المسابقة.



وقال :" من وجهة نظري أن العفو عن الرباعي محمد هاشم وباسم مرسي وكريم عرفات وأحمد محسن سيمثل قوة كبيرة للفريق أمام الأهلي من الناحية الفنية".

وتابع جمال: "مجلس الاسماعيلي أنهى مستحقات العديد من لاعبيه القدامى ونسعى لحل أزمة جان موريل وديًا مع اللاعب ".