"الشباب والرياضة" تستعرض منهج روبوجاردن لتعليم الذكاء الإصطناعي

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء...

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، تنفيذ فعاليات ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، في نسخته الثانية، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من ٢٧ إبريل إلى ٢ مايو المقبل، بمشاركة شباب من ٣٢ دولة من دول العالم باجمالي مشاركة 125 باحث ومبتكر.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني في أولي الجلسات والتي قدمتها RoboGarden Egypt ، وهي إحدى الشركات الراعية للملتقى عرض منهج روبوجاردن لتعليم الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات ، حيث قدم الجلسة الدكتور باسم عبدالله- نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات الإلكترونية للمؤسسة.

والجدير بالذكر أن أنشطة RoboGarden هي مجموعة من مهام البرمجة التي تركز على مواضيع STEAM ( وهو المنهج القائم على فكرة التعليم في أربعة تخصصات محددة وهي كالتالي ( العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، والأخلاق الحميدة، والمهارات الحياتية أثناء تعليم البرمجة بطريقة ممتعة وسهلة .

فيما وفرت الشركة أحد برامجها المعتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، كهدية لكل الحضور من الشباب المصري وشباب دول العالم المشارك في فعاليات الملتقى بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة سنة يشمل عدة دورات ذاتية التعلم في الذكاء الاصطناعي.



