خليل شمام: الأهلي لديه أفضلية صغيرة أمام الترجي.. والنهائي خارج التوقعات
أكد خليل شمام نجم منتخب تونس والترجي السابق، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي خارج التوقعات.
وقال شمام، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "من الصعب توقع النتيجة بين الأهلي والترجي، وكلا الفريقين يعرفان بعضهما البعض".
وأضاف: "الأهلي ليس بغريب عن الترجي، وأتمنى أن يكون كلا الفريقين مستعدين، لنرى مباراة كبيرة".
وتابع: "الفريق الذي يلعب لقاء العودة على أرضه لديه أفضلية صغيرة، لكن الترجي يعرف كيف يلعب خارج أرضه، ومن سيتوج باللقب مبروك عليه، وأتمنى فوز الترجي".
وأوضح: "الأهلي سيسترجع المصابين، وسيكون بكامل قوته، وهي النقطة الإيجابية بالطبع".