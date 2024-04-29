قافلة طبية مجانية لأهالى حي الجناين بالسويس

واصلت جامعة قناة السويس دورها المجتمعي برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وأطلقت قافلة طبية لقرية سيد هاشم بحي الجناين محافظة السويس، اليوم الاثنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة مواصلة تقديم الدعم لمختلف القرى المصرية، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تقدم خدماتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إيمانا بالدور التنموي للجامعة بضرورة رفع درجة الوعي والتثقيف الصحي لأهالي تلك القرى، وحل مشكلاتها بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بها، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية الموجودة بكليات الجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.

وتابع" مندور" أن هذه القوافل تقدم خدماتها سواء بإجراء الكشف أو تقديم الأدوية والعلاج بالمجان، وتتضمن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والإرشاد الزراعي،و التثقيف الصحي والتوعوي.

ففي مجال الطب البشري تم توقيع الكشف على (750) مريض في أكثر من تخصص، وتم صرف الأدوية المطلوبة لكل مريض حسب الحاجة والتخصص بمختلف أنواعها، وجاءت الحالات كالتالي: " 95 حالة باطنة، 90 عظام، 95 رمد، 100أنف وأذن ، 98 جلدية، 57 أطفال، 39 نساء، 60طب أسرة ،71 أسنان، 45 مسالك".

وفي مجال الطب البيطري تم الكشف على "145 حالة بيطرية" تشمل الحيوانات والطيور من الأبقار والجاموس والماعز والدواجن والأرانب وغيرها، حيث تم فحص الحيوانات ورصد أبرز الأمراض التي تعاني منها، وتوجيه المربي لكيفية علاجها والتعامل معها .

كما قام المتخصصون بكلية التربية بعمل العديد من الندوات التثقيفية التوعوية لأهالي القرية ،استهدفت 50 مستفيد "7 رجال- 43 سيدة "، وتم إجراء لقاءات فردية مع الحالات والتعرف على مشاكلهم الاجتماعية والتربوية.

وانتقل أساتذة كلية الزراعة لزيارة حقول الزراعات المختلفة للمزارعين بالقرية،و تم دراسة 25 حالة تشخيصية لعدد من مزارع "الزيتون، المانجو، الرمان ، والبصل"، وتقديم العديد من الإرشادات في مجال مكافحة الأمراض النباتية، وعمل دراسات على بعض الزراعات من أجل زيادة إنتاجية المزروعات بالقرية، وتم التأكيد على اتباع طرق تقليم التربة الموصى بها في بناء الهيكل الرئيسي للأشجار.

أشرف على تنفيذ القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.