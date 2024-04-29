الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلاح الصيد يحصد ذهبية وبرونزية الفرق فى بطولة الجمهورية تحت 15سنة

بوابة الوفد الإلكترونية

توج فريق سلاح سيف المبارزة بالمركز الاول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية تحت 15 سنة ناشئات ، بفريق يضم اللاعبات حبيبة طاحون ،رتال الجبالى،زينة الابيض،فريدة عزت. 

 

الجهاز الفنى والادارى :
رئيس الجهاز دكتور بلال بدوى،المدير الفنى كابتن اسلام جمال،مدربين  محمود صبرى و محمد اشرف و محمود اسماعيل ، مدرب لياقة بدنية دكتور عمرو السيد ، اداريين  محمد الليثى وكابتن محمد الجزار.

 

كما حصد فريق سلاح السيف بنادى الصيد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية تحت 15سنة ناشئين ، بفريق مكون من اللاعبين حمزة وسام،محمد معتز،يحيى خيرى،على الدين احمد

 

الجهاز الفنى والادارى:
رئيس الجهاز دكتور بلال بدوى،المدير الفنى  اسلام جمال، المدرب العام  حسام طلعت ،مدربين  تامر دحروج وكابتن محمد ابراهيم، اداريين  محمد الليثى و محمد الجزار.

الجريدة الورقية