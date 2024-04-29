أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لجسمك عند الإمتناع عن أكل وجبة العشاء؟

تخطي وجبة العشاء بهدف خسارة الوزن هو استراتيجية مثيرة للجدل بسبب المخاطر المحتملة، مثل تأثيره على عملية التمثيل الغذائي وزيادة الشعور بالجوع ونقص العناصر الغذائية، لذا بدلاً من ذلك، من الأفضل التركيز على تناول وجبات متوازنة طوال اليوم للحفاظ على الصحة بشكل مستدام.

أضرار تخطي وجبة العشاء

وفيما يلي تقرير من "Healthline" يسلط الضوء على أضرار تخطي وجبة العشاء، والتي نستعرضها فيما يلي:

- اضطراب عملية التمثيل الغذائي، الذي يجعل من الصعب حرق السعرات الحرارية بكفاءة.

- زيادة الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، مما يؤثر سلبًا على جهود فقدان الوزن.

- نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف.

- تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري.

- اضطرابات النوم المزمنة، التي ترتبط بزيادة الوزن والخلل الأيضي.

- فقدان الكتلة العضلية، مما يؤثر سلبًا على القوة والصحة البدنية.

- التأثير السلبي على المزاج والطاقة، مما يجعل من الصعب التركيز وأداء المهام اليومية.

- تطور أنماط الأكل المضطربة والعلاقات غير الصحية مع الطعام، مما يؤثر على الصحة العقلية والعاطفية بشكل طويل الأمد.

بالتالي، من المهم تجنب تخطي العشاء والتركيز على تناول وجبات متوازنة طوال اليوم لتحقيق فقدان الوزن والحفاظ على الصحة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.