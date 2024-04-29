هواوي تكشف عن GoPaint.. تطبيق رسم جديد

أعلنت شركة هواوي عن انطلاق تطبيق جديد للرسم تم تطويره ذاتيًا للأجهزة اللوحية تحت اسم GoPaint.

بدأ الحساب الرسمي لشركة هواوي أيضًا بالإعلان بحماس عن انطلاق GoPaint واعدًا بحقبة إبداعية جديدة "الإبداع يبدأ هنا! تطبيق GoPaint الأقوى على الإطلاق والمطوّر من هواوي، نراكم في 7 مايو!" وفقًا للمصادر، يأتي التطبيق مزودًا بمجموعة غنيّة من فرش الرسم، ويأتي بميزات سهلة الاستخدام للرسم.

باعتبارها أول علامة تجارية لبيع الأجهزة الذكية في الصناعة تُطلق تطبيق رسم تم تطويره ذاتيًا، اكتسبت هواوي رؤى ثاقبة حول احتياجات الإبداع لدى المستهلكين. من خلال الالتزام بالمفهوم الأساسي المتمثل في "خلق الجمال"، تأمل هواوي في تعزيز تجربة المستخدم من خلال الابتكار التكنولوجي وتمكين الجميع من الاستمتاع بجمال الإبداع. منذ أن أطلقت شركة هواوي نشاط الإبداع العالمي GoPaint، في عام 2023، فقد اكتسبت مشاركة واسعة من المبدعين حول العالم. لتزويد أكبر عدد ممكن من المستخدمين بتجربة إبداعية فنية ممتعة، قامت هواوي بتطوير وإطلاق تطبيق GoPaint الاحترافي وسهل الاستخدام، مما يعزز جاذبية أجهزة هواوي اللوحية في المجال الإبداعي ويعزز تجربة الرسم والإبداع لأجهزة هواوي اللوحية.

بفضل خبرتها العشر سنوات في سوق الأجهزة اللوحية، اكتسبت هواوي قوة تقنية عالية المستوى للأجهزة وتقنيات الأجهزة اللوحية ذاتية التطوير الرائدة في الصناعة. لقد أطلقت عددًا من المنتجات التي يفضلها المستخدمون، بما في ذلك جهاز HUAWEI MatePad Pro 13.2"، الذي يتميز بأول شاشة OLED مرنة كبيرة في الصناعة ويعمل جنبًا إلى جنب مع قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) المدعوم بتقنية NearLink لتوفير أكثر من 10,000 مستوى استشعار للضغط. ومن خلال تكامل هذا التطبيق وبنية الأجهزة والبرامج المبتكرة، تهدف هواوي إلى إنشاء عالم إبداعي يتمتع بقدرات برمجية وأجهزة قوية وأحداث رائعة، مما يمهد الطريق كرائد في عالم الإبداع.



من المتوقع أن تطلق هواوي تطبيق GoPaint في حفل إطلاق منتج هواوي المبتكر في 7 مايو. وسيجلب هذا التطبيق سلسلة من أدوات الرسم القوية.