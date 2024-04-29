طرق جديدة وفعالة للتخسيس وحرق الدهون أثناء النوم

يمكن استغلال فترات النوم لتحسين عملية حرق الدهون، وذلك من خلال الصيام المتقطع والحفاظ على درجة حرارة الغرفة منخفضة وممارسة تمارين القوة في المساء.

طرق جديدة لإنقاص الوزن

ووفقًا لما ذكره موقع healthifyme، الصيام المتقطع، الذي يتضمن تناوب فترات الأكل والصيام، يمكن أن يعزز فقدان الدهون خلال النوم، كما يمكن أن يساعد في تنظيم الهرمونات المسؤولة عن عملية الحرق الدهون.

أثبتت الدراسات أن النوم في غرفة باردة يزيد من حرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تحسين جودة النوم. وتمارين القوة في المساء تعزز التمثيل الغذائي وتزيد من حرق السعرات الحرارية، كما تحفز إنتاج هرمون النمو البشري الذي يساعد على فقدان الدهون ونمو العضلات.

استحمام البارد وتناول وجبات خفيفة قبل النوم يمكن أيضًا أن يدعمان عملية حرق الدهون خلال النوم، حيث يساعدان على زيادة التمثيل الغذائي وتحفيز الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة.

بالتالي، يمكن تبني هذه العادات الصحية وتضمينها في روتين النوم لتحسين عملية حرق الدهون ودعم فقدان الوزن بشكل فعال وصحي.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.