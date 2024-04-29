من أين تأتي ضربة الوباء القادم؟ منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة

حددت منظمة الصحة العالمية الأمراض المحتملة التي قد تؤدي إلى الوباء المقبل، حسب تقرير منشور على موقع "Breakinglatest"، وذلك بعد استطلاع آراء خبراء الأمراض المعدية حول العالم خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2023.

من أين يأتي الوباء القادم؟

وتشير الدراسة إلى أن فيروسات الإنفلونزا قد تكون أكثر خطورة وتهديداً بالوباء الجديد، نظراً لانتشارها في فصل الشتاء وتغير سلالاتها بين الأعوام، مما يزيد من صعوبة مواجهتها. وفي حال تطور السلالات الجديدة بشكل أكبر، فإن فقدان السيطرة على الإنفلونزا قد يكون وارداً.

إلى جانب فيروسات الإنفلونزا، يشير التقرير إلى وجود مرض X، الذي يُشتبه أنه فيروسي ناشئ يمكن أن يؤدي إلى جائحة جديدة، مما يزيد من القلق حول التهديدات الصحية المحتملة.

ومن الملاحظ أيضاً أن وباء سارس كوفيد 2، الذي يعتبر متحوراً من فيروس كورونا، يشكل تهديداً محتملاً للوباء القادم بنسبة 43%. فالفيروسات المتحورة لا تزال تشكل تحدياً وتهديداً مستمراً يمكن أن يؤدي إلى جائحات جديدة، مما يستدعي الاستعداد واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.