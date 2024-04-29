ننشر تشكيل مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان 2024، فوز الدكتور إيهاب هيكل بمنصب النقيب العام لأطباء الأسنان لدورة نقابية ثانية.
وجاء تشكيل المجلس كالتالي:
نقيب أطباء الأسنان
إيهاب هيكل.
أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية أعلى من ١٥ عام:
١-د.فاطمة غيث
٢-د.يوسف حمزة
٣-د.حسين عبد الهادي
٤-د.أشرف زعلوك
٥-د.جيلان الجندي
٦-د.محمد المفتي
أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية أقل من ١٥ عام
١-د.محمد علاء
٢-د.هشام عبد الناصر
٣-د.شيماء يسري
٤-د.اسماء الدسوقي
٥-د.خالد عبد الباسط
٦-د.عمر شوبير
أعضاء النقابة العامة على مستوى المناطق:
منطقة القاهرة والجيزة :
عضو أعلى من ١٥ عام
د.حازم البري
عضو أقل من ١٥ عام
د.أحمد الشيال
منطقة شمال الصعيد :
عضو أعلى من ١٥ عام
د.نعمة عبد التواب
عضو أقل من ١٥ عام
د.كريم
منطقة جنوب الصعيد :
عضو أعلى من ١٥ عام
د.تيسير القبيصي
عضو أقل من ١٥ عام
د.محمد حسان
منطقة شرق الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عام
د.صلاح عبد الحي
عضو أقل من ١٥ عام
د.عادل شريف
منطقة وسط الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عام
د.سيد السجاعي
عضو أقل من ١٥ عام
د. أحمد رفعت
منطقة غرب الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عام
د.أحمد فوزي
عضو أقل من ١٥ عام
د.محمد أبو شعرة