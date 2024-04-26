الجمعة 26 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء توافد أطباء الأسنان على لجنة القاهرة للتصويت في انتخابات التجديد النصفي

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان

انطلقت اليوم فى تمام العاشرة صباحا انتخابات التجديد النصفى لاطباء الاسنان وشهدت لجنة القاهرة اقبال ضعيف حتى الان فيما اكد عدد من المرشحين توافد اعدد كبيرة بالمحافظات متوقعين تسجيل رقم جديد لحضور الاطباء بانتخابات التجديد النصفى.

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وقال الدكتور شفيق الحكيم والمرشح على مقعد النقيب ان توافد الاطباء اليوم وخاصة قبل صلاة الجمعة جيد جدا واتوقع توافد اعداد اكبر خلال الساعات القادمة .
وتوقع شفيق توافد اعداد اكبر من شباب الاطباء لحسم العملية الانتخابية خاصة وان هناك تحديات جديدة تواجه المهنة منها ارتفاع اسعار بنج الاسنان .
ويذكر أن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، أكدت أنها تعمل على تجهيز وإعداد مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، وتخصيص مقر للتصويت في كل نقابة فرعية، بإجمالي 27 لجنة بالمحافظات، بالإضافة إلى طباعة استمارات التصويت وتوزيعها.

وأوضحت أن اللجنة قد تواصلت مع مجلس الدولة بشأن التنسيق للإشراف القضائي على إجراءات الاقتراع يوم 26 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

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