انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية

أنتهت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، عملية الاقتراع في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، بينها مقعد للنقيب الفرعي، ومقعد فوق السن، وآخر تحت السن، وتبدأ ماشرة عملية فرز الأصوات، ومن ثم إعلان النتائج.

وتمت عملية الاقتراع بمقر إتحاد المهن الطبية بالزقازيق بوسط مدينة الزقازيق، والتي شهدت إقبالا ملحوظاً في ظل إشراف قضائي كامل، لاختيار مرشحي أعضاء مجلس النقابة الفرعية والنقابة العامة، والتي كانت قد انطلقت عملية التصويت في العاشرة من صباح اليوم وانتهت منذ قليل، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.

وتنافس في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بالشرقية، مرشحين اثنين على مقعد النقيب الفرعي، هما: الدكتور خالد عامر، والدكتور مجدي عبد المنعم، وتنافس على مقعد فوق السن كل من الدكتور أحمد صيام، والدكتور أحمد جاد، وتنافس على مقعد تحت السن الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور أحمد نصر، وتمت عملية الإقتراع بين أعضاء مجلس النقابة العامة لإختيار النقيب العام، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية تضم نحو 5 آلاف طبيب، وجرت عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لإختيار النقيب الفرعي، والثانية لإختيار أعضاء مجلس نقابة الشرقية الفرعية، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإنتخابات التي تجريها نقابة أطباء الأسنان على مستوي الجمهورية، لاختيار أعضاء النقابة العامة، والنقابة الفرعية بمحافظة الشرقية، ومنطقة شرق الدلتا أقل من ١٥ سنة، وأكثر من ١٥ سنة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

وتابع الدكتور هشام مسعود إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، مؤكداً أهمية الألتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للوقاية من بأي أمراض معدية، وذلك في حضور الدكتور خالد عامر مدير عام الأسنان بالمديرية، ونقيب أطباء الأسنان الحالي بالشرقية.

وأكد مسعود، أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونه واجب وطني، ودورة في إستكمال جميع أركان ومؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من دور هام في المشاركة في القضايا القومية، والإرتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين، متمنياً التوفيق والنجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية، وللأطباء، والمواطنين بمحافظة الشرقية.