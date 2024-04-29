السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بالشروع في قتل شخص

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم،"ع..ع.ا و"م.ف.ع"و"م.ا.م"، بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليها "ن..م.ع" بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليها بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليها من أسلحة آلية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاموا بإطلاق النار عليها بسبب خلافات بين الطرفين مما أسفر عن إصابتها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقع , وتمت مصادرة الأسلحة الآلية و إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق اخر فقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة للقبض على رجل أعمال قطري الجنسية هارب من 76 حكمًا قضائيًا، بعد تحديد مكان اختفائه في مدينة الشيخ زايد.

وردت معلومات إلى مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة، باختفاء رجل أعمال قطري هارب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية في مدينة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بخروج مأمورية للقبض عليه.

القبض على الهارب

ونجحت مباحث الشيخ زايد في القبض على الهارب، وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه رجل أعمال يتاجر في السيارات، في الأربعينات من عمره ويقيم في مصر منذ 7 سنوات.

وأضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يعمل في مجال تأجير السيارات، حيث يقوم باستئجار سيارات فارهة من معارض ثم يقوم هو بتأجيرها لشركات سياحة وفنادق ورجال أعمال ولا يسدد قيمة الإيجار للمعرض الأساسي فتراكمت عليه مبالغ ضخمة أقام بها أصحاب المعارض دعاوى أمام المحاكم وصدر ضده 76 حكمًا قضائيًا في القاهرة والجيزة وبعد تحديد مكان اختفائه في شقة مستأجرة بالشيخ زايد انطلقت مأمورية وألقت القبض عليه.