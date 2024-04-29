حضري مكرونة بالريحان والطماطم الشهية في دقائق

مكرونة بالريحان والطماطم من الوصفات الصحية اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوجبة سريعة ومغذية لأفراد أسرتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

مكرونة بالريحان والطماطم

طريقة عمل مكرونة بالريحان والطماطم

المقادير

- للبيستو :

ريحان : حزمة (مغسول ومجفف)

الثوم : 3 فصوص (كبير الحجم)

صنوبر : حفنة

جبن البارميزان : 125 جراماً (مبشور)

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- مكرونة : عبوة (مسلوقة بحسب تعليمات العبوة)

- طماطم : 4 ملاعق كبيرة (مجففة ومقطعة)

- جبن البارميزان : حسب الرغبة (مبشور / للتقديم)

- صنوبر : حسب الرغبة (للتقديم)

طريقة التحضير

لتحضير البيستو: ضعي الريحان، والثوم، والصنوبر، والجبن، وزيت الزيتون في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.

في قدر على نار متوسطة، اخلطي المكرونة المسلوقة مع 4 ملعقة كبيرة من البيستو وقلبي جيداً حتى يسخن ويتماسك القوام، ثم ارفعي القدر عن النار.

أضيفي الطماطم المجففة وقلبي قليلاً.

اسكبي المكرونة في طبق التقديم، وزينيها بالصنوبر وجبن البارميزان المبشور وقدميها ساخنة.

فوائد تناول الطماطم

١-الطماطم لصحة القلب

أول الأشياء أولاً، اللايكوبين الموجود داخل الطماطم يطلق تأثيرًا وقائيًا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك ، فإن استهلاك منتجات الطماطم مثل عصير الطماطم أو الطماطم الطازجة النيئة يزيد أيضًا من أعداد البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكذلك الدهون الثلاثية داخل الدم أيضًا.

٢- الطماطم للوقاية من السرطان

لقد وجدت الدراسات القائمة على الملاحظة الارتباط بين الطماطم نفسها ومنتجات الطماطم مثل الفوائد الصحية لصلصة الطماطم وقلة حالات الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان المعدة أيضًا.

يُعتقد على نطاق واسع أن محتوى اللايكوبين المرتفع داخل الطماطم هو الدرع الرئيسي ضد كل هذه ، ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الملاحظات الملموسة.

٣- الفوائد الصحية لتناول الطماطم للبشرة

بعد ذلك ، الطماطم (البندورة) فعالة جدًا في علاج الجلد. يحتوي اللايكوبين على مركبات تحمي الجلد من التعرض لحروق الشمس.

تشير إحدى الدراسات إلى أنه يمكن للمرء أن يصاب بحروق الشمس بمعدل 40٪ أقل عند تناول 40 جرامًا من معجون الطماطم (مع 16 جرامًا من الليكوبين) بالإضافة إلى زيت الزيتون يوميًا لمدة 10 أسابيع متتالية.