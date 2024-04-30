جامعة سوهاج: 21 مايو المقبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم الجلسه رقم٢٠٥ لمجلس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستهل المجلس جلسته بإرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة توليه فترة رئاسية جديد - نثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والإزدهار للبلاد، متمنين لسيادته التوفيق والسداد فى بناء الجمهورية الجديدة.

وقال النعماني ان المجلس وافق عدد من القررات المهمه ومنها تحديد مواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وذلك اعتباراً من السبت الموافق ٢١مايو ٢٠٢٤، كما وافق علي تعيين المعيدين بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب البشري من بين اوائل الدفعه عام ٢٠١٨-٢٠١٩ والذي تنتهي فترة عملهم بالمستشفي الجامعي خلال اشهر يونيو، يوليو، اغسطس ٢٠٢٤ .

وأوضح النعماني انه تمت الموافقة علي إعتماد لائحة برنامج( نظم المعلومات المكتبية برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، و الموافقة علي عقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الصيدلة في نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٤، تحت عنوان" آفاق جديدة للعلوم الصيدلية والتنمية الدوائية المستدامة"

وأشار رئيس الجامعة الي انه في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة تمت الموافقة علي إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة"وحدة إدارية " واعتماد تشكليها ونظام العمل بها، و قبول ٢٠ دراجه هوائية مقدمة منحة من وزارة البيئة للجامعة، وذلك ضمن مسابقة "صحتنا في كوكبنا".

وأضاف رئيس الجامعة انه وافق المجلس علي قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ عدد من القوافل التوعوية بالقري التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات التوعوية للطلاب داخل الكليات عن مكافحة وضع الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر، بالاضافة الي الموافقة علي عقد ورش عمل تحت عنوان "تطور طرق تربية سلالة الاغنام السوهاجي كسلالة واعدة للأغنام للتربية في سوهاج وصعيد مصر بين والتحديات والمستقبل" خلال شهر مايو القادم.

وجدير بالذكر ان المجلس وافق على تعيين عدد ٢ من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية في وظيفة استاذ استاذ مساعد، بإلاضافة الي تعيين ٤ عضو هيئة تدريس بكلية الطب في وظيفة مدرس، بالإضافة الي الموافقة علي منح درجة الدكتوراة لعدد ٥ من اعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، الطب البشري العلوم والزراعة، و منح درجة الماجستير لعدد ١٥ من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، التربية، التجارة، الاثار، التربية الرياضية العلوم و الآداب.