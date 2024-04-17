الوكالة الأمريكية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تؤهل الطلاب لسوق العمل

أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تتواءم مع أنظمة تعليمية معترف بها محليا ودوليًا، وتعد الطلاب للعمل في مصر والخارج.

جاء ذلك خلال مشاركتها كممثلة للحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، في المعرض السنوي الثالث للتعليم الفني والتكنولوجي (Edutech).

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تنتج خريجين مؤهلين لسوق العمل الدولي

وأعربت مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عن فخرهم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم الفني، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والقطاع الخاص في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية.

وأوضحت أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية المتخصصة دورًا حاسمًا في إنتاج خريجين يلبون المتطلبات الفعلية لسوق العمل، مما يفيد لطلاب الباحثين عن فرص عمل من جهة والجهات الراغبة في توظيف أفضل المواهب المصرية من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية هي أحد الطرق الأساسية التي نقوم بها للتعاون مع مصر في تطوير التعليم الفني، موضحة أن هذا النموذج المبتكر للشراكة بين القطاعين العام والخاص المبني على الجدارات ويركز على تطوير مهارات الطلاب التقنية والعملية والسلوكية، مما يعدهم للنجاح في العالم الحقيقي.

وذكرت أنهم يقومون بإصلاح نظام التعليم الفني المصري لتجهيز الشباب المصري بالمهارات المهنية المتقدمة الصحيحة لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي وللتنافس عالميًا.

وقالت إنه من الرائع رؤية العديد من الأشخاص ملتزمين بدعم إصلاح وتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر. لأكثر من أربعة عقود، شاركت الولايات المتحدة بفخر مع مصر لمواجهة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. معًا، أطلقنا العديد من المبادرات لدعم التعليم، توفير التدريب على المهارات، خلق فرص العمل، تعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص.

ووصفت مصر بأنها دولة شابة ونابضة بالحياة، إذ يقل عمر أربعين في المئة من سكانها عن الثامنة عشرة، مركدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بعمق بتمكين هؤلاء الأفراد الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم ومواجهة تحديات عالم الغد.

ولفتت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تشارك مع حكومة مصر في ضمان توفير التعليم والتدريب عالي الجودة لجميع الطلاب، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الاقتصادية، لتحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني.

وأضافت أن الناس هم محور النمو الاقتصادي، يتعلق الأمر بتوسيع الوصول إلى التعليم وأفضل فرص عمل للجميع، خاصةً الشباب المبدعين والمبتكرين الذين سيشكلون مستقبلنا، كما يتعلق الأمر بالمجتمع والشراكات والتزامنا المشترك بمواجهة الاحتياجات الملحة لمصر، وتمهيد الطريق لازدهار غير مسبوق لمصر وشعبها.