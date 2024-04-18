زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 قريبًا

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعي الوزارة لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 مدرسة بجميع أنحاء الجمهورية قريبًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تسعى لزيادة هذا العدد نظرًا لما حققته مدارس التكنولوجيا التطبيقية من نجاح ملحوظ خلال فترة وجيزة من إنشائها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود قائمة انتظار كبيرة للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لما تقدمه من فرص الالتحاق بالعمل للطلاب، والالتحاق بالجامعة والذي ساهم في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني بشكل كبير.

استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2018

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى 70 مدرسة بعد أن بدأت بثلاث مدارس في عام 2018.

وذكر وزير التربية والتعليم أن الوزارة استحدثت مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين؛ بهدف تخريج فنيين يرقى مستواهم إلى المعايير الدولية، ممن يحتاجهم سوق العمل، ويساعد في إعدادهم وتدريبهم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجد إقبالا كبيرًا من الطلاب؛ لما توفره من تخصصات متنوعة، بالتعاون مع كبار الكيانات الصناعية والاقتصادية المصرية والعالمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تسعى إلى تضافر الجهود مع الشركاء الدوليين والشريك الأساسي وهو القطاع الخاص، حتى تتوسع في عملية تطوير وإصلاح التعليم الفني بشكل أكبر في القريب العاجل.

وأكد وزير التربية والتعليم السعي حتى تصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني، وتخريج فنيين في جميع مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير لجنيه الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص، وكل مؤسسات الدولة، والجهات الدولية على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني، من خلال تطبيق أساليب التعليم المبنى على الجدارات، والتعلم القائم على الممارسة العملية، مع التوسع في تدريس اللغات الأجنبية، والمناهج المطورة، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وشدد وزير التربية والتعليم على الاهتمام بربط تطوير التعليم الفني بسوق العمل، لتوفير عمالة ذات مهارات عالية، في جميع النوعيات وخاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

