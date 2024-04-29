قررت محكمة الاستئناف، تأييد حبس المتهم بابتزاز البلوجر شيماء يونس 3 سنوات، لاتهامه بتركيب فيديوهات باستخدام الذكاء الصناعي، وعمل فويسات بصوتها وهي تطلب منه حذف الفيديوهات.

تأييد حبس المتهم بابتزاز البلوجر شيماء يونس

وكانت أحالت جهات التحقيق المتهم بابتزاز صانعة المحتوى شيماء يونس للمحكمة في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز فتاة، ونشر فيدويهات وصور خادشة.

وتقدمت صانعة المحتوى شيماء يونس ببلاغ لمباحث الإنترنت تتهم فيه شاب بتركيب صور وفيديوهات لها باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الفيديوهات لأصدقاء شيماء يونس عندما رفضت الارتباط به على مواقع التواصل.

وعقب الحكم مباشرة نشرت شيماء يونس علي حسابها الخاص فيس بوك منشور بعد حبس المتهم: الحمد لله يارب الشخص اللي فبركلي صور وفيديوهات وكان بيبتزني ويهددني بيهم النهاردة خد حکم 3 سنين سجن الحمد لله يارب فضلت ورا حقي لآخر لحظة، هو من إسكندرية ومرمطني معاه رايح جاي حتى وهو بيتحاكم والله بس الحمد لله يارب.

وأوضحت شيماء يونس في تصريحات صحفية، أن هناك شخصا مجهولا أنشأ حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تخطى عددها الـ 3000 حساب وهمي يحمل بياناتها وصور خاصة بها وأرسل لها رسائل تهديد، وبدأ في نشر فيديوهات وصور مفبركة لتشويه سمعتها، ويكتب عليها عبارات خادشة للحياء لابتزازها.

وأضافت شيماء يونس: الشخص المجهول طلب مني الدخول في علاقة والارتباط به وسماع وتنفيذ ما يطلبه مني وبعد رفضي لجميع طلباته وعدم الاهتمام لتهديده انتحل صفتي وعمل صفحة وهمية وكلم أصدقائي وأفراد من أسرتي وأرسل لهم فيديوهات وصور مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي وأخبرهم بأني أرسلت له تلك الفيديوهات.

وفى سياق منفصل قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأثنين، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه

وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook”، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة “YouTube” على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.