حضّري طاجن دجاج مع المشروم والجبن

تفضل الأمهات تحضير العديد من الوجبات الشهية المحببة لدى الكبار والصغار لتدفع الملل والرتابة عنهم.

وتحتل الدجاج مكانة خاصة بين الأطباق الرئيسية لفوائدها المتعدده أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب 6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

جددى سفرتك وحضري طاجن الدجاج مع المشروم والجبن

جددى سفرتك وحضري طاجن الدجاج مع المشروم والجبن بخطوات سهلة وبسيطة زيني سفرتك.

المقادير

- للتتبيلة :

البصل : 1 حبة (عصير بصلة صغيرة)

الليمون : نصف حبة

ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع إلى نصفين)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع شرائح)

- الثوم : فصّان

- الفطر : علبة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- دقيق : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : كوب

- مرق دجاج : كوب

- الزعتر : ملعقة صغيرة (طازج)

طريقة التحضير

يتبل الدجاج بعصير البصل، والليمون، وبودرة الثوم، والملح، والفلفل، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو طوال الليل.

في مقلاة، يشوح الدجاج في زيت الزيتون وملعقة زبدة من الجانبين، ثم يرفع وتضاف إليه الزبدة المتبقية.

يقلى البصل مع قليل من الملح حتى يصبح لونه ذهبياً، ويضاف إليه المشروم والزعتر والثوم ويقلب.

يضاف الدقيق ويطهى حتى يختفي، ثم يضاف مرق الدجاج ويقلب حتى الغليان، ويرفع عن النار.

في كسرولة نضيف نصف البصل والفطر ونضع صدور الدجاج فوقها.

تُضاف جبنة الموزاريلا وبقية الفطر والبصل، ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج ويذوب الجبن.

يقدم مع الأرز أو البطاطس المهروسة.