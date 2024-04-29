الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال نفذ 155 اعتداء على المرافق والمؤسسات الصحية

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، الدكتور عائد ياغي، أن هناك 155 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال على المرافق والمؤسسات الصحية بالقطاع.

وقال “ياغي” إن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر يؤثر على القطاعات الحيوية في غزة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 206 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 34 ألفًا و488 شهيدًا، و77 ألفًا و643 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و68 إصابة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

القبض على مرشحة رئاسية أمريكية بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بالقبض على مرشحة رئاسية لحزب الخضر في الانتخابات المقبلة، هي جيل ستاين ضمن 100 تم اعتقالهم بسبب احتجاجات طلاب جامعة واشنطن المؤيدة للفلسطينيين.

سلطت حادثة اعتقال المرشحة للرئاسة الأميركية، جيل ستاين، الأحد، خلال مشاركتها بمظاهرة مناهضة للحرب في غزة، الضوء على الحياة المهنية والاجتماعية والسياسية لهذه السيدة، التي سبق لها الترشح للانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكدت شبكة "سي إن إن" اعتقال ستاين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن في سانت لويس، السبت.